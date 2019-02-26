В Раде аннулировали бланки, на которых собирали подписи для импичмента Порошенко

Источник: Українські новини

В Верховной Раде подписано распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов Украины в поддержку импичмента Президента Украины Петра Порошенко.

"Первый заместитель Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющий делами Петр Олегович Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов Украины в поддержку инициативы о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украина", - сказано в сообщении.

В ВР ссылаются на требования Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", согласно которому, основанием для инициирования вопроса об устранении Президента Украины с поста является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

В Аппарате Рады добавили, что бланки для сбора подписей народных депутатов аннулируются.