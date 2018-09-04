В Раде пошли на уступки Порошенко по экспорту леса
Источник: Корреспондент.net
Парламентский комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства согласился с предложениями президента Петра Порошенко об исключении из закона О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов запрета экспорта дров. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщил в Facebook глава комитета Виктор Галасюк.
По его словам, такое решение принято не потому, что эти предложения правильные.
"Они как раз идут вопреки интересам Украины и базируются на ложных и искусственных аргументах. Просто реалии таковы, что на преодоление вето голосов в зале недостаточно, и надо выбирать 2/3 победы или гарантированное поражение", - считает нардеп.
При этом он констатирует, что в победных 2/3 завоевана жесткая криминализация контрабанды кругляка и норма об ограничении внутреннего потребления леса (25 млн куб. м/год), которая позволит гарантированно сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка.
"После повторного принятия нашего закона №5495 парламентом оппоненты моратория будут юридически лишены всех козырей в игре против Украины! А экспорт дров мы обязательно запретим впоследствии! Украина будет производителем и энергетически независимым государством, а не донором сырья и талантов для стран-соседей!", - написал Галасюк.