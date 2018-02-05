В Раде зарегистрировали проект обращения к Сейму и Сенату Польши

Источник: 112.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 7551 "Об обращении Верховной Рады Украины к президенту, Сейму и Сенату Республики Польша" в ответ на принятые польским парламентом изменения в закон об Институте национальной памяти.

Инициаторами законодательной инициативы выступили народные депутаты Андрей Ильенко, Андрей Билецкий, Олег Петренко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский, а главным профильным комитетом – Комитет по иностранным делам.

В предлагаемом к принятию украинскими депутатами заявлении отмечается, что "Верховная Рада Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон о Институт национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" и дается предвзятое и противоречивое определение этого понятия, что открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе".

В проекте заявления также говорится, что откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что является несовместимым с демократическими ценностями.

"Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - сказано в документе.

Нардепам, в частности, предлагается заявить, что принятые Сеймом и Сенатом Польши законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, а также принципам, которые были согласованы сторонами, в том числе в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года.

"Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе. Эта тема представляет исключительное значение и является предметом пристального внимания для парламента Украины. Нас также беспокоят демонстративные акции уничтожения украинских памятников на территории Польши, нападения на участников религиозных торжеств, членов украинской общины Польши, запрета проведения культурных мероприятий и шовинистическая риторика", - говорится в заявлении.

Также в предлагаемом к принятию заявлении подчеркивается, что Верховная Рада Украины солидарна с международным сообществом в вопросах недопущения отрицания преступления Холокоста и призывает польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

"Призываем президента Республики Польша (Анджея Дуду, - ред.) воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность", - говорится в заявлении.