В Раду внесли доработанный проект бюджета

Источник: Корреспондент.net

В Верховную Раду Украины поступил доработанный и подготовлен ко второму чтению проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Радио Свобода.

В частности, согласно пояснительной записке, доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1,026 трлн гривен, а расходы – 1,112 трлн гривен. Предельный объем дефицита определен в сумме 8,99 млрд гривен.