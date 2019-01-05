В РЦП отреагировали на подписание Томоса

Источник: Корреспондент.net

Русская православная церковь подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ назвала "простой бумагой". Об этом председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем официальном Telegram-канале 5 января.

Православных христиан он призвал не забывать, что "главой темой для них сейчас является праздник Рождества".

"Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных в Украине - оно все равно наступит", - сказал представитель РПЦ.

Легойда почеркнул, что Томос "не обладает канонической силой", поскольку, как утверждает РПЦ, был подписан "в нарушении канонов". Томос он назвал "бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций".

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, в сво очередьь заявил, что прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м - годом Великого раскола в христианской церкви.

"Это ведь, в общем-то, был локальный конфликт между Константинополем и Римом. Но прошло уже почти десять веков, а разделение остается, и каких-то перспектив преодоления этого разделения не видно", - сказал представитель РПЦ.

На взгляд митрополита, теперь "в семье Православных церквей наступила ситуация такого же раскола, который может сохраниться на десятилетия или столетия".