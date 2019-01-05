Найти

05.01.2019

В РЦП отреагировали на подписание Томоса

Источник: Корреспондент.net

Русская православная церковь подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ назвала "простой бумагой". Об этом председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем официальном Telegram-канале 5 января.

Православных христиан он призвал не забывать, что "главой темой для них сейчас является праздник Рождества".

"Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных в Украине - оно все равно наступит", - сказал представитель РПЦ.

Легойда почеркнул, что Томос "не обладает канонической силой", поскольку, как утверждает РПЦ, был подписан "в нарушении канонов". Томос он назвал "бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций".

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, в сво очередьь заявил, что прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м - годом Великого раскола в христианской церкви.

"Это ведь, в общем-то, был локальный конфликт между Константинополем и Римом. Но прошло уже почти десять веков, а разделение остается, и каких-то перспектив преодоления этого разделения не видно", - сказал представитель РПЦ.

На взгляд митрополита, теперь "в семье Православных церквей наступила ситуация такого же раскола, который может сохраниться на десятилетия или столетия".

Новости раздела
Украина
05.01.2019
В Киеве девушка выбросилась с 23 этажа
В квартире 28-летней погибшей нашли три записки, которые были адресованы разным людям.
Украина
05.01.2019
В резиденции Варфоломея спели украинскую колядку
В резиденции Варфоломея спели украинскую колядку
Украина
05.01.2019
День на Донбассе: три обстрела, потерь нет
В течение текущих суток случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.
Украина
05.01.2019
Правоохранители обследовали более 8000 храмов
Полицейские и спасатели обследовали более восьми тысяч культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов и проверили уровень соблюдения пожарной безопасности.
Украина
05.01.2019
На Донбассе в очереди на КПВВ умерли два человека
На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.
Украина
04.01.2019
На Закарпатье на заполненную людьми электричку упал высоковольтный провод
На Закарпатье на заполненную людьми электричку упал высоковольтный провод.
Украина
04.01.2019
Варфоломей призвал православных патриархов признать автокефалию украинской церкви
Патриарх призывает иерархов продолжить признание украинской православной церкви
Украина
04.01.2019
ДТЭК намерен купить "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"
Группа ДТЭК планирует сконцентрировать 68,2949% акций Акционерного общества (АО) «Одессаоблэнерго» и 93,9978% Частного акционерного общества (ЧАО) "Киевоблэнерго".
Украина
04.01.2019
В 2018 украинцы стали больше покупать б/у автомобилей: топ возглавляет Volkswagen
В 2018 году продажи б/у автомобилей в Украине повысились в 2 раза до 116,8 тыс. единиц.
Украина
04.01.2019
Томос об автокефалии ПЦУ обнародуют в Софии Киевской на Рождество
Во время литургии в Софии Киевской уже будет томос.
Украина
04.01.2019
В Днепре в мусорном баке нашли чемодан с трупом
На теле погибшей женщины отсутствуют видимые следы насильственной смерти.
Украина
04.01.2019
В Украине в 2018 году выросло потребление газа
Потребление газа составило 28,5 млрд кубометра газа, что всего на 0,4% больше чем в 2017 году.
Украина
04.01.2019
В Украине сняли ограничения движения на трассах
Сняты все ограничения движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств во всех областях.
Украина
04.01.2019
С начала года за коррупцию задержаны 137 служащих
Основными нарушениями коррупционного законодательства являются несвоевременно поданные декларации об имуществе и доходах.
Украина
03.01.2019
ЦИК собирается потратить на выборы Президента 2,3 млрд грн, в Раду - 1,9 млрд грн
ЦИК утвердил собственную смету в рамках бюджетных программ
Украина
03.01.2019
Украина резко снизила импорт газа с начала января
Если среднесуточный импорт в декабре составил 15,4 млн куб. м, то уже 1 января он уменьшился до 6,5 млн куб. м/сутки.
Украина
03.01.2019
Убийца семьи в Виннице заговорил в суде
Мужчина заявил, что ничего не помнит, и попросил журналистов перестать задавать ему вопросы. Тем временем состоялись похороны его семьи.
Украина
03.01.2019
По новым правилам оформили 16,5 тысяч "евроблях"
Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Украина
03.01.2019
В соцсетях появилось фото подозреваемого в убийстве турчанок в Харькове
Авторы сообщения уверяют, что разыскивается гражданин Турции, однако приводят фото украинского паспорта.
Украина
03.01.2019
В Одессе пассажиры толкали трамвай
Из-за неисправности контактного провода трамвай остановился поперек дороги, заблокировав автомобильное движение.
Украина
03.01.2019
Убийцей бойца ГСО оказался боксер-супертяж - СМИ
Главный подозреваемый в убийстве - известный боксер-тяжеловес, представляющий Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет.
Украина
03.01.2019
В ВСУ подтвердили пленение военного на Донбассе
В ВСУ подтвердили факт попадания в плен сепаратистов на Донбассе солдата 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Украина
02.01.2019
CNN назвал оккупированный Крым российским: украинские дипломаты ответили
В новогоднем материале американский телеканал CNN назвал оккупированный Крым российской территорией.
Украина
02.01.2019
На Закарпатье без света десятки населенных пунктов
В некоторых районах Закарпатской области налипание снега вызвало падения деревьев на дороги и придомовые территории.
В Киеве девушка выбросилась с 23 этажа | Порошенко наградил Вселенского патриарха орденом