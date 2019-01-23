В ресторане Женевы произошел взрыв

Источник: Корреспондент.net

В одном из женевских ресторанов, расположенных в районе консульства США, в среду, 23 января, произошел взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

По предварительным данным, из-за проблем с электропроводкой взорвался газ. Никто не пострадал.