23.01.2019
В ресторане Женевы произошел взрыв
Источник: Корреспондент.net
В одном из женевских ресторанов, расположенных в районе консульства США, в среду, 23 января, произошел взрыв. Об этом сообщает местная полиция.
По предварительным данным, из-за проблем с электропроводкой взорвался газ. Никто не пострадал.
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