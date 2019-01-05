В резиденции Варфоломея спели украинскую колядку

Источник: Корреспондент.net

В резиденции Константинопольского патриарха Варфоломея после подписания Томоса присутствующие, в частности представители Православной церкви Украины, спели известную украинскую колядку "Нова радість стала". Об этом в субботу, 5 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Колядка прозвучала в соборе Святого Георгия (который находится на территории резиденции Варфоломея) после речи президента Украины Петра Порошенко.



"После подписания Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем кто-то запел украинскую колядку "Нова радість стала". И все люди, которые были в храме, поддержали пение. Пели громко и одухотворенно, будто бы вкладывая в эту колядку все величественное содержание сегодняшнего дня", - написал Парубий.