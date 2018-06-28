В результате авиаударов на юге Сирии погибли не менее 22 человек

Источник: DW

В результате авиаударов в сирийской провинции Дераа погибли не менее 22 человек. Об этом со ссылкой на активистов сообщает в четверг, 28 июня, информационное агентство dpa. Гуманитарная организация "Белые каски" заявила о проведении свыше 150 авиаударов по 12 населенным пунктам.

В свою очередь, правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) сообщила о 46 погибших с начала операции правительственных войск по восстановлению контроля над провинцией. Представители SOHR назвали нынешние авиаудары по восточной части провинции Дераа самым широкомасштабным актом насилия с момента начала операции 19 июня.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура предупредил о возможности возникновения новой гуманитарной трагедии. Ситуация, подобная гибели множества мирных жителей в Гуте, Думе и Алеппо, недопустима, заявил де Мистура. С 18 по 26 июня свои дома были вынуждены покинуть более 50 тысяч человек, отмечают представители ООН.

Создание зоны деэскалации

В июле 2017 года в сирийских провинциях Дераа и Эль-Кунейтра начала действовать зона деэкскалации. Аналогичные зоны в июле и августе 2017 года были созданы в Восточной Гуте и провинции Хомс. Над этими районами должна быть установлена зона, свободная от полетов, а также действовать перемирие между правительственной армией и повстанцами.

Многолетний конфликт

Военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками повстанцев, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.