В РФ еще десятки дипломатов Украины - Геращенко

Источник: Корреспондент.net

После высылки Министерством иностранных дел России группы украинских дипломатов на территории РФ остаются несколько десятков сотрудников украинских дипмиссий. Об этом в пятницу, 30 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко.

"В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет труднее, возрастет нагрузка и давление", - сообщила она.

По словам Геращенко, оставшиеся дипломаты в РФ помогают политзаключенным украинцам, которых удерживают в тюрьмах и СИЗО страны-агрессора.

Также она добавила, что украинскому правительству необходимо "закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар".