В РФ исключают обмен заключенными с Украиной

Источник: Корреспондент.net

Обмен пленными на Донбассе между самопровозглашенными республиками и украинской стороной не будет развиваться в обмен заключенными между Украиной и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, Песков отметил, что в контексте обсуждаемого обмена пленными на Донбассе данная тема не будет иметь развитие в обмен заключенными между РФ и Украиной.

"Об этом речи не идет, это совсем другая субстанция", –сказал Песков.