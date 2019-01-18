В РФ критически восприняли санкции ЕС за химоружие

"Такие нелегитимные, противоправные, противоречащие Конвенции о запрещении химического оружия действия легализуются не путем переговоров, а путем голосования, путем навязывания неправосудных решений. И в этом ряду как раз решение Евросоюза. Сначала через свои конфронтационные действия в ООН и в рамках Организации по запрещению химического оружия [ОЗХО] создали некие правила, которые противоречат международному праву, и они на основе этих правил будут получать [информацию]. Есть риск, что она будет неполной, предвзятой, а то и засекреченной, и на основе этих секретных решений, сведений будут наказывать тех или иных лиц", - заявил Лавров.