В РФ не признают решение Гааги по активам в Крыму

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве юстиции РФ в пятницу, 1 марта, заявили, что не признают решение Гаагского арбитража по иску НАК Нафтогаз Украины к России. Также в Минюсте заявили, что не признают юрисдикцию Гаагского суда по этому вопросу.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Минюст РФ заявил о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России в связи с вынесением указанного арбитражного решения".