01.03.2019
В РФ не признают решение Гааги по активам в Крыму
Источник: Корреспондент.net
В Министерстве юстиции РФ в пятницу, 1 марта, заявили, что не признают решение Гаагского арбитража по иску НАК Нафтогаз Украины к России. Также в Минюсте заявили, что не признают юрисдикцию Гаагского суда по этому вопросу.
"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, Минюст РФ заявил о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России в связи с вынесением указанного арбитражного решения".
Новости раздела
Мир
01.03.2019
ОЗХО заявила о применение хлора в сирийской Думе
Организация по запрещению химического оружия подтвердила применение хлора в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Мир
28.02.2019
Телескоп запечатлел гибельное слияние галактик
Эти явления были зафиксированы космическим телескопом Spitzer. На снимках представлены несколько пар галактик.
Мир
28.02.2019
Суд Лондона арестовал особняки Фирташа
Суд в Лондоне арестовал два особняка и имущество Фирташа на 50 млн фунтов. Обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ.
Мир
28.02.2019
В Южной Корее корабль протаранил мост
Судно отклонилось от курса и врезалось в мост у юго-восточного побережья Южной Кореи.
Мир
28.02.2019
И ядерное оружие. Пять сил Пакистана против Индии
В результате воздушного боя пакистанская сторона потеряла истребитель F-16, а индийская - МиГ-21.
Мир
27.02.2019
Ким Чен Ын и Трамп два часа ужинали перед важными переговорами во Вьетнаме
Трамп и Ким Чен Ын провели "светский ужин"
Мир
27.02.2019
Кризис церкви. Почему в Ватикане насилуют детей
Католическая церковь во всем мире в последние годы столкнулась с чередой обвинений, связанных с сексуальным насилием со стороны священников и утверждениями, что Ватикан пытался утаить эти случаи.
Мир
27.02.2019
В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении
Антикоррупционная инициатива EUACI опровергла аргументы Конституционного суда, что документ не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.
Мир
27.02.2019
В Греции в прямом эфире упал мост
На острове Крит в результате наводнения обрушился старый мост, который был построен 111 лет назад.
Мир
27.02.2019
Океан нагреется. Почему на планете исчезают облака
Парниковые газы разрушают слоистые облака, которые принимают активное участие в охлаждении Земли.
Мир
26.02.2019
НАТО поддержало Венгрию по украинскому закону
Альянс солидарен с Венгрией по украинскому закону об образовании, сообщила заместитель генерального секретаря НАТО.
Мир
26.02.2019
РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину
Министр энергетики России заявил, что транзит газа через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.
Мир
26.02.2019
Волкер заявил о новых санкциях против РФ
Америка и Евросоюз признали необходимость продления санкций против России, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Мир
25.02.2019
В Испании нашли мертвым главу предвыборного штаба Ксении Собчак
Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году
Мир
25.02.2019
Президент Туркмении подрифтовал на спорткаре
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan и подрифтовал на нем.
Мир
25.02.2019
Рами Малек. За что любить лучшего актера года
37-летний американский актер египетского происхождения получил свой первый Оскар за роль Фредди Меркьюри.
Мир
24.02.2019
В Сирии на мине подорвался автобус, погибло около 20 мирных жителей
Предварительно сообщается, что мина была подложена боевиками "ИГ"
Мир
24.02.2019
Три грузовика с гумпомощью Венесуэле сгорели
Добровольцы пытались спасти гуманитарный груз, который подожгли венесуэльские силовики.
Мир
24.02.2019
Во Франции прошла новая волна протестов
Субботняя демонстрация "желтых жилетов" стала пятнадцатой. В ней приняли участие более 46 тысяч человек по всей стране.
Мир
24.02.2019
Балуха перевели из Краснодара в СИЗО Армавира
У крымчанина до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапирования у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
Мир
24.02.2019
Помпео: Дни Мадуро у власти сочтены
Накануне пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.
Мир
23.02.2019
Трамп заблокирует решение Конгресса о режиме ЧП
Американский лидер пообещал непременно наложить вето на готовящуюся резолюцию Конгресса, которая помешала бы ему ввести режим чрезвычайного положения.
Мир
23.02.2019
В правительстве Британии требуют отсрочки Brexit
Трое министров готовы бросить вызов Терезе Мэй и проголосовать за перенос даты выхода из ЕС.