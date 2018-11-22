В РФ оценили назначение Марчука переговорщиком

Источник: Корреспондент.net

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов оценил назначение бывшего министра обороны Украины Евгения Марчука представителем в В ТКГ на переговорах в Минске.

"Надеюсь, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе. Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки", - сказал Грызлов.