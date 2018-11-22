22.11.2018
В РФ оценили назначение Марчука переговорщиком
Источник: Корреспондент.net
Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов оценил назначение бывшего министра обороны Украины Евгения Марчука представителем в В ТКГ на переговорах в Минске.
"Надеюсь, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе. Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки", - сказал Грызлов.
Новости раздела
Мир
22.11.2018
Желтые жилеты. Во Франции протестуют сотни тысяч
Многотысячные протесты против повышения цен на топливо были организованы через социальные сети.
Мир
21.11.2018
Комментарий: Трамп позволяет Эр-Рияду выйти сухим из воды
Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге.
Мир
21.11.2018
В Конгрессе США изучат переписку Иванки Трамп
Дочь президента США не менее чем в 100 случаях связывалась с представителями администрации со своего частного адреса.
Мир
21.11.2018
Европейский суд усилил права беженцев на получение социальной помощи
В Австрии беженцам, которые имеют лишь временный вид на жительство, платят меньшие пособия. Европейский суд счел это нарушением законов ЕС.
Мир
21.11.2018
Мэй обсудила с Юнкером вопросы "Брекзита"
Встреча в Брюсселе стала частью переговоров о будущих отношениях Брюсселя и Лондона после выхода Великобритании из ЕС. На 26 ноября назначен внеочередной саммит ЕС по "Брекзиту".
Мир
21.11.2018
Названа дата и место новой "нормандской встречи"
"Нормандская встреча" на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств запланирована на следующую неделю в Берлине.
Мир
20.11.2018
Меркель обвинила Россию в нарушении договора о РСМД
Канцлер ФРГ поддержала президента США, обвинившего Россию в нарушении ДРСМД. По словам Меркель, Москва уже давно не придерживается предписаний этого договора.
Мир
20.11.2018
Компании из РФ попали под антииранские санкции США
Российские компании попали в санкционный список в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию.
Мир
20.11.2018
Япония запланировала экспедицию на поиски воды на Луне
Япония планирует запуск международной исследовательской экспедиции на месячный полюс в 2023 году для подтверждения наличия там воды.
Мир
18.11.2018
Западная коалиция отрицает гибель мирных жителей при авиаударах в Сирии
Возглавляемая США антитеррористическая коалиция 16 и 17 ноября нанесла 19 ударов по позициям ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Правозащитники в Лондоне сообщили о смерти 43 гражданских лиц.
Мир
18.11.2018
Меркель и Макрон обещают представить план реформ ЕС к середине декабря
"Мы должны до мая сделать очень много для того, чтобы Европа стала более сплоченной, суверенной и эффективной", - заявил президент Франции в ходе визита в Берлин.
Мир
18.11.2018
Установлены личности заказчиков убийства журналистки на Мальте
По данным полиции, злоумышленники с разными мотивами объединили усилия, пишет Times of Malta. Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля.
Мир
18.11.2018
Президент США Трамп допустил замену ряда сотрудников своей администрации
В интервью Fox News глава государства заявил, что подумывает о замене от трех до пяти высокопоставленных сотрудников президентской администрации.
Мир
17.11.2018
САП хочет снять неприкосновенность с Ляшко - СМИ
Лидера Радикальной партии намерены привлечь к ответственности по статьям о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.
Мир
17.11.2018
Пожар в Калифорнии: более 1000 пропавших без вести
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 71 человека, пропавшими без вести числятся 1011 человек.
Мир
17.11.2018
Во Франции протестуют против высоких цен на бензин
Протестующие недовольны повышением цен на бензин и запланировали свыше 2000 акций по всей стране.
Мир
17.11.2018
В Норвегии протестуют против ограничения на аборты
В акции протеста принимают участие тысячи человек. Норвежцы считают, что новый закон об абортах ограничивает права женщин.
Мир
17.11.2018
В Чехии требуют отставки премьер-министра
На улицы Праги вышли тысячи чехов, которые требуют отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Мир
16.11.2018
Консерваторы намерены инициировать голосование о недоверии Терезе Мэй
Члены консервативной фракции в парламенте, недовольные проектом соглашения о "Брекзите", мобилизуют сторонников против премьер-министра Мэй. Для проведения голосования нужно собрать 48 заявок.
Мир
16.11.2018
Почему цены на нефть обвалились на четверть
Нефтедобыча в мире растет, несмотря на санкции против Ирана. Эксперты прогнозируют рост спроса на нефть до 2040 года.
Мир
16.11.2018
Афера года. Как в США бездомному деньги собирали
Американка собрала 400 тысяч долларов для бездомного на краудфандинговой платформе, раздавала комментарии прессе, но оказалось, что все это развод.
Мир
15.11.2018
Превосходство США ослабло. Чем вооружится армия ЕС
В Европе вновь подняли вопрос о создании собственной единой армии. Тем временем вышел доклад о слабеющей военной мощи Америки.
Мир
15.11.2018
В Праге тысячи людей требуют отставки премьера
Демонстрация под названием "Мы требуем отставки Андрея Бабиша" запланирована на Вацлавской площади.