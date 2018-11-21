В РФ отреагировали на британских военных в Украине

Он отметил, что по официальной информации, находящиеся на Украине британские военные обучают украинских военнослужащих, участвующих в военной операции на востоке страны.

"Понятно, что наращивание британского военного присутствия, пусть и символическое, может только усугубить ситуацию и никак не способствует мирному урегулированию. В более широком плане такие шаги Лондона вписываются в общую линию НАТО на усиление присутствия своих военнослужащих на Украине вкупе с повышенной активностью стран альянса в Черном море, а это не может не вызывать неприятия", - отметил дипломат.