В РФ рассказали о состоянии Сенцова

Источник: Корреспондент.net

Украинский заключенный Олег Сенцов находится под присмотром медиков. Об этом в среду, 21 ноября заявил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак.

Российский омбудсмен заявил, что в тюремный отряд заключенного пока не переводят.

"Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодания", - сказал Сак журналистам в среду в Москве.