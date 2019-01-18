18.01.2019
В РФ увидели гонку вооружений в стратегии ПРО США
Источник: Корреспондент.net
В МИД России вызвала "серьезную озабоченность" новая стратегия развития американской системы противоракетной обороны, представленная накануне президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства, опубликованном в пятницу, 18 января.
"Содержание этого документа не может не вызывать самой серьезной озабоченности. Он носит откровенно конфронтационный характер и еще раз демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное первенство в мире и возможность безнаказанно проводить в любой точке земного шара военные операции в защиту своих интересов. В этом плане американский документ продолжает линию, уже прочерченную в обновленных администрацией Дональда Трампа Стратегии национальной безопасности и Ядерной доктрине США", - говорится в сообщении.
Озвученная Пентагоном идея уничтожения ракет других стран "до их запуска" означает превентивный удар, такая логика лежала в основе гонки вооружений, приводившей мир "на грань катастрофы", заявили в МИД РФ.
"Обращает на себя внимание, что США отнесли к "легитимным", в их понимании, способам противоракетной обороны упреждающее уничтожение "угрожающих" им ракет "до их запуска". В переводе на понятный язык эта витиеватая формулировка, которой, судя по всему, в Вашингтоне сейчас хотели бы придать хоть какую-то благообразность, означает нанесение превентивных "обезоруживающих" ударов по территории стран, которые США относят к своим противникам", - заявили в Москве.
Российские дипломаты напомнили, что "именно эта логика изначально лежала в основе широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений, уже не раз приводившей мир на грань катастрофы".
"Хотели бы призвать администрацию США образумиться и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу звездных войн", - добавили в МИД РФ.
Новости раздела
Мир
18.01.2019
Цены на нефть поднялись выше $62 за баррель
Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $1,58, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке поднялась на $1,67.
Мир
18.01.2019
Трамп намерен встретится с Ким Чен Ыном в феврале
О месте проведения переговоров лидеров двух стран объявят позже. По данным СМИ, саммит может состояться во Вьетнаме.
Мир
17.01.2019
Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП в Великобритании
Автомобиль, на котором ехал принц Филипп, перевернулся
Мир
17.01.2019
В Афинах протестуют сотни учителей
В Афинах протестуют против предложенных правительством новых критериев найма учителей государственных школ.
Мир
17.01.2019
Трамп представил новую стратегию ПРО США
Соединенные Штаты намерены уничтожать в случае необходимости ракеты потенциального противника еще до их запуска.
Мир
17.01.2019
У Мэй заявили, что отсрочки Brexit не будет
Если Евросоюз предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет".
Мир
15.01.2019
Со скандальным танцором Полуниным отказалась работать парижская опера
Парижская опера отказалась работать со скандальным танцором Полуниным из-за его высказываний.
Мир
15.01.2019
В Британии инициировали недоверие правительству
Голосование по вотуму недоверия запланировано на среду, 16 января. Такое решение приняли парламентарии после провала голосования по Brexit.
Мир
15.01.2019
Россия не будет платить взнос в ПАСЕ в 2019 году
Доля России в бюджете ПАСЕ составляет 8%. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.
Мир
15.01.2019
Цены на нефть преодолели рубеж в $60 за баррель
Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $1,33, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке поднялась на $1,48.
Мир
15.01.2019
Парламент Британии отклонил план Мэй по Brexit
Депутаты провалили соглашение правительства Терезы Мэй об условиях Brexit с разницей в 230 голосов.
Мир
14.01.2019
В Кабуле почти 100 человек пострадали при взрыве
Бомба взорвалась в квартале, где живут многие иностранцы и расположены офисы неправительственных организаций.
Мир
14.01.2019
Трамп: Я никогда не работал на Россию
Глава США Дональд Трамп отрицает информацию о его возможных прямых связях с российским правительством.
Мир
13.01.2019
Мэра Гданьска ударили ножом на сцене
В результате нападения вооруженного ножом мужчины пострадал мэр польского Гданьска Павел Адамович.
Мир
12.01.2019
"Шатдаун" в США стал самым длительным в истории
В пятницу 11 января зарплату не получили охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР.
Мир
12.01.2019
Уточнено число жертв взрыва в Париже
В результате взрыва в центре французского Парижа погибли три человека.
Мир
11.01.2019
Китайский зонд показал первую панораму обратной стороны Луны
Изображения передали на Землю через спутник
Мир
11.01.2019
Пентагон назвал сроки выведения войск из Сирии
На текущей неделе началсь выведение техники, однако полный выход из Сирии будет длиться три-четыре месяца.
Мир
11.01.2019
Россия снижает добычу нефти
К концу месяца в РФ планируют выйти на на уровень добычи в 50 тысяч баррелей в сутки. Такой объем добычи нефти был оговорен в соглашении ОПЕК+.
Мир
10.01.2019
В России заявили о рекордной добыче газа
За прошлый год в России добыли рекордные 725 миллиардов кубометров газа, а также нарастили добычу нефти.
Мир
10.01.2019
Юристы разрешили Трампу объявить режим ЧП
Американский президент пока не намерен вводить чрезвычайное положение в США, но готов это сделать, если переговоры с демократами не дадут результатов.
Мир
10.01.2019
Десятки тюленей парализовали канадский город
Движение транспорта практически остановилось из-за 40 особей, которые наводнили город Роддиктон-Байд-Арм.
Мир
09.01.2019
В Китае испытали ударный малозаметный беспилотник
Китайские разработчики провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk.