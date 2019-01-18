В РФ увидели гонку вооружений в стратегии ПРО США

"Содержание этого документа не может не вызывать самой серьезной озабоченности. Он носит откровенно конфронтационный характер и еще раз демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное первенство в мире и возможность безнаказанно проводить в любой точке земного шара военные операции в защиту своих интересов. В этом плане американский документ продолжает линию, уже прочерченную в обновленных администрацией Дональда Трампа Стратегии национальной безопасности и Ядерной доктрине США", - говорится в сообщении.

Озвученная Пентагоном идея уничтожения ракет других стран "до их запуска" означает превентивный удар, такая логика лежала в основе гонки вооружений, приводившей мир "на грань катастрофы", заявили в МИД РФ. "Обращает на себя внимание, что США отнесли к "легитимным", в их понимании, способам противоракетной обороны упреждающее уничтожение "угрожающих" им ракет "до их запуска". В переводе на понятный язык эта витиеватая формулировка, которой, судя по всему, в Вашингтоне сейчас хотели бы придать хоть какую-то благообразность, означает нанесение превентивных "обезоруживающих" ударов по территории стран, которые США относят к своим противникам", - заявили в Москве. Российские дипломаты напомнили, что "именно эта логика изначально лежала в основе широкомасштабной гонки ракетно-ядерных вооружений, уже не раз приводившей мир на грань катастрофы". "Хотели бы призвать администрацию США образумиться и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу звездных войн", - добавили в МИД РФ.