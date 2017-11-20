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20.11.2017

В РФ выросла безработица и ускорилось падение реальных доходов населения

Источник: DW

Уровень безработицы в России растет второй месяц подряд. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник, 20 ноября, предварительные данные Росстата. В октябре общая численность безработных составила 5,1 процента экономически активного населения, сообщило ведомство. В абсолютных числах это 3 млн 859 тысяч человек, на 44 тысячи больше, чем месяцем ранее.

В сентябре этот показатель составлял 5 процентов, а в августе - рекордно низкие за три года 4,9 процента. При этом в качестве безработных в государственных учреждениях службы занятости населения в октябре было зарегистрировано всего 707 тысяч человек, следует из статистики ведомства. Это на 25 тысяч меньше, чем в сентябре.

Падение реальных доходов населения ускорилось

Одновременно Росстат обнародовал статистику по реальным располагаемым доходам населения. В октябре они снизились на 1,3 процента в годовом выражении. Таким образом, падение реальных располагаемых доходов населения ускорилось по сравнению с сентябрем и августом. В каждый из этих месяцев этот показатель снижался на 0,3 процента. В целом с января по октябрь снижение составило 1,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Реальные доходы населения в России снижаются уже четвертый год подряд, поэтому маловероятно, что прогноз Минэкономразвития по росту этого показателя на 1,2 процента в 2017 году оправдается. 

В номинальном выражении средние доходы населения в октябре составили 31 586 рублей, что оказалось на 2 процента больше, чем в октябре 2016 года. Средняя зарплата, по данным Росстата, выросла в октябре на 7,1 процента к аналогичному месяцу прошлого года и составила 38 275 тысяч рублей.

 

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