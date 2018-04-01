В РФ загорелся крупнейший завод

Источник: Корреспондент.net

На деревообрабатывающем заводе в Бокситогорском районе РФ начался пожар. Информация поступила в 7.05 воскресенье, 1 апреля, сообщает пресс-служба МЧС России в Ленинградской области.

Прибывшие пожарные увидели, что горит склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй уровень сложности.

В 10.25 площадь горения увеличилась до 2 000 кв. метров - пожару был присвоен третий уровень сложности.

С огнем борются 73 спасателя с помощью 26 единиц спецтехники. "Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены", – сообщили в областном управлении МЧС.

По данным СМИ, пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. На складе хранилась готовая продукция.