В РФ заявили, что Сенцов ест и "выглядит здоровым"

Источник: Корреспондент.net

После прекращения голодовки украинский режиссер Олег Сенцов, который находится в колонии в российском городе Лабытнанги, регулярно принимает пищу под наблюдением медиков. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолия Сака, сообщает ТАСС.

Она сказала, что Сак посетил Сенцова в среду, 10 октября и заключенный "выглядит вполне здоровым". Москалькова утверждает, что режиссер не жалуется на условия содержания, питание и медицинское обслуживание.

Сак ознакомился с собственноручно написанным Сенцовым заявлением о прекращении голодовки с 6 октября, добавила Москалькова. Режиссер сказал Саку, что чувствует себя хорошо, утверждает омбудсмен РФ.