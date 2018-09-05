В России готовят план защиты от санкций США - СМИ

Отмечается, что Совбез собрал у министерств и ведомств предложения по защите экономики. Свои предложения уже представили Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ЦБ, ВЭБ и Ростех.

Среди их идей - включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, а в международные коммерческие соглашения - оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США.

Также рассматривается возможность приоритетных закупок не попавших под санкции технологий и разработка альтернативных международных систем расчетов, в том числе с использованием квантовых технологий.

Кроме того, министерства предлагают форсировать инфраструктурные проекты, чтобы обеспечить внутренний спрос на товары, экспорт которых вскоре может попасть под санкции.