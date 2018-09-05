В России готовят план защиты от санкций США - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Совет безопасности России готовит план ответных мер на новые санкции и санкционные инициативы США. Об этом в среду, 5 сентября, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Совбезу, и собеседника из одной из структур, готовивших предложения.
Среди их идей - включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, а в международные коммерческие соглашения - оговорки о недопустимости обоснования форс-мажоров санкциями США.
Также рассматривается возможность приоритетных закупок не попавших под санкции технологий и разработка альтернативных международных систем расчетов, в том числе с использованием квантовых технологий.
Кроме того, министерства предлагают форсировать инфраструктурные проекты, чтобы обеспечить внутренний спрос на товары, экспорт которых вскоре может попасть под санкции.