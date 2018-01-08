В России и США прошла параллельная акция-флешмоб против аннексии Крыма

Источник: Українські новини

Седьмого января в Москве и Чикаго активисты провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии и в поддержку аннексированного Россией Крыма. Об этом заявила участница мероприятия в Москве Вера Лаврешина.

На улицы российской столицы активисты вышли в том числе с плакатами: "Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии" и "Террористы – не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля".

В Чикаго участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: "Russia out of Crimea".

Активистов в США собрал Дэвид Турпин.

"Дэвид из Чикаго предложил нам участие во флешмобе (кругосветном) за Сирию без Асада и Путина, что мы и сделали здесь, в Москве на Земляном валу, – а он в ответ привел украинских активистов с "жовто-блакитным" прапором, и они выступили за украинский Крым. Удивительно, они – там, а мы – тут, в одной акции!" – поделилась московская активистка Лаврешина, которая уже более года проводит акции в российской столице в поддержку Крыма и крымских татар.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.