В России назвали число мигрантов из Украины
Источник: Корреспондент.net
Число мигрантов из Украины в России в 2018 году выросло на 14,8 тыс. человек и составило почти 138 тыс. Но миграционный прирост по сравнению с 2017 годом снизился более чем в три раза, и Украина утратила первенство в миграционном приросте РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата в субботу, 23 февраля.
Украина по этому показателю оказалась на третьем месте – 14,8 тыс. человек (137,7 тыс. прибыло, 122,9 тыс. убыло). В то время как в 2017 году прирост украинских мигрантов в РФ составил 47,6 тыс. человек (150,1 тыс. прибыло, 102,4 тыс. убыло).
При этом в Росстате уточнили, что в 2018 году отмечается сокращение миграционного прироста в обмене населением практически со всеми странами СНГ.
"Увеличение прироста наблюдается только в миграционном обмене с Туркменией – на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, Арменией – на 2,6% и Азербайджаном – на 1,6%", – говорится в документе.