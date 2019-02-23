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23.02.2019

В России назвали число мигрантов из Украины

Источник: Корреспондент.net

Число мигрантов из Украины в России в 2018 году выросло на 14,8 тыс. человек и составило почти 138 тыс. Но миграционный прирост по сравнению с 2017 годом снизился более чем в три раза, и Украина утратила первенство в миграционном приросте РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что самый большой прирост мигрантов в 2018 году в России из Таджикистана – 31 тыс. человек (67,9 тыс. прибыло, 36,8 тыс. убыло). На втором месте – Казахстан: прирост в 26,5 тыс. человек (72,1 тыс. прибыло, 45,6 тыс. убыло).

Украина по этому показателю оказалась на третьем месте – 14,8 тыс. человек (137,7 тыс. прибыло, 122,9 тыс. убыло). В то время как в 2017 году прирост украинских мигрантов в РФ составил 47,6 тыс. человек (150,1 тыс. прибыло, 102,4 тыс. убыло).

При этом в Росстате уточнили, что в 2018 году отмечается сокращение миграционного прироста в обмене населением практически со всеми странами СНГ.

"Увеличение прироста наблюдается только в миграционном обмене с Туркменией – на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, Арменией – на 2,6% и Азербайджаном – на 1,6%", – говорится в документе.

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