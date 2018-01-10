В России назвали размещение зенитно-ракетного комплекса в оккупированном Крыму предупреждением Украине

Источник: 112.ua

Размещение на территории аннексированного Крыма второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 - это предупреждение для украинских разработчиков ракетного оружия. Об этом заявил так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик, передает.

"Чтобы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит — летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно", - заявил Белик.

Новый дивизион будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском возле материковой территории Украины, сообщает издание со ссылкой на источник в силовых структурах оккупированного полуострова. Отметим, что весной 2017 г. первый зенитно-ракетный комплекс С-400 развернули около Феодосии.

По словам Белика, оба формирования готовы отразить потенциальные ракетные угрозы со стороны Украины.

С-400 "Триумф" - российская зенитно-ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность ее действия достигает 400 километров, ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.