В России отключают электричество ради Крыма

Источник: КорреспонденТ.net

Российские энергетики из-за сложной ситуации с энергоснабжением аннексированного Крыма ввели график временного отключения света в трех курортных городах и пяти районах Краснодарского края.

Такая мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждений оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы энергосистемы Крыма и Единой энергетической системой России.

"Отключение потребителей, входящих в график временного ограничения потребления, осуществлено на территориях городов Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах", - сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Необходимо ограничение потребления мощности в объеме до 110 МВт в вечерний период - с 20:00 до 23:00.

Российские чиновники заявляют, что отключения электроэнергии "носят точечный характер" и уверяют, что ситуация "постоянно находится на контроле".