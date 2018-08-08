В России рубль обвалился до минимума с 2016 года

Источник: Корреспондент.net

В России доллар впервые с начала апреля превысил уровень 65 рублей, поднявшись в среду, 8 апреля, до 65,047 рублей.

Отмечается, что до полуторалетнего максимума, установленного в апреле 2016 года, курс доллара недотянул всего 1 копейку.

При этом к 17:20 он немного стабилизировался, опустившись до 64,72 рублей.

Курс евро в ходе торгов к 17:20 достиг уровня 75 рублей, что на 1,4 рубля выше закрытия предыдущего дня.

Отметим, за июль украинская гривна девальвировала на 2,2%, подешевев на 65 копеек.