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04.02.2018

В России стали экономить на питании заключенных

Источник: DW

Меры по экономии и компьютерная оптимизация помогли Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сэкономить более 1,2 миллиарда рублей. Об этом в воскресенье, 4 февраля, в интервью "Российской газете" заявил заместитель директора ведомства Валерий Максименко.

"Была разработана специальная компьютерная программа, с помощью которой мы смогли рассчитать, сколько требуется средств на питание заключенных в каждом регионе", - заявил Максименко, уточнив, что при разработке нового рациона в ведомстве учили "калорийность каждого продукта питания и экономику его производства".

"Кроме того, был составлен четкий рацион питания, с учетом сколько кому положено калорий - мужчине, женщине, несовершеннолетнему, больному человеку", - отметил Максименко. По его словам, на питание одного заключенного в день государство тратит 72 рубля.

ФСИН неоднократно упоминался в контексте коррупционных скандалов. Так Замоскворецкий суд Москвы в июне приговорил бывшего директора ведомства Александра Реймера к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Реймер признан виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов. Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 годы.

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