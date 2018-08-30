В России стартует строительство Северного потока-2

"Компания Nord Stream 2 начала расчистку коридора трассы от растительности вдоль маршрута газопровода и строительство временной подъездной дороги в Кургальском заказнике", - отметили в компании.

В компании добавили, что метод строительства, разработанный специально для участка газопровода в Кургальском заказнике, позволил компании уменьшить коридор строительства и соответствующие воздействия более чем на 50% по сравнению с традиционными методами строительства.