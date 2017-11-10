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10.11.2017

В России требуют от КБ Южное миллиард рублей

Источник: Корреспондент.net

Министерство обороны России подало иск против украинского КБ Южное в Днепре, крупного разработчика ракетно-космической техники, за якобы невыполненный контракт по ракетным комплексам Воевода и требует в общей сложности выплаты более 1,1 млрд рублей (около $20 млн).

По информации РИА Новости, 10 ноября должны были состояться очередные слушания по этому делу. При этом на одном из предыдущих заседаний представитель КБ Южное якобы заявил, что может предложить российскому Минобороны мировое соглашение.

"В феврале российское оборонное ведомство подало к КБ Южное иск, в котором требует расторгнуть государственный контракт, заключенный 29 августа 2003 года. По этому договору украинское предприятие должно было провести опытно-конструкторские работы (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов Воевода (по классификации НАТО – Сатана)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны РФ требует взыскать с КБ Южное 183,6 млн рублей, в которые оценивает оплаченные, но не выполненные работы, более 3 млн рублей процентов и 915,6 млн рублей неустойки за невыполнение условий контракта.

В свою очередь украинское конструкторское бюро не признало требований Минобороны РФ и требовало полностью их отклонить, аргументируя свою позицию тем, что предприятие остановило передачу Минобороны результатов ОКР из-за того, что в августе 2014 года украинские власти ввели запрет на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения.

"В КБ считают, что это обстоятельство непреодолимой силы, подтвержденное сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины. Кроме того, заявил ответчик, Минобороны пропустило годичный срок исковой давности, предусмотренный украинским законодательством, а также не соблюдало обязательный претензионный порядок урегулирования спора", – говорится в публикации.

На данный момент арбитражный суд Москвы присвоил этому делу гриф "секретно". 

 

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