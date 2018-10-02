В России заявили, что комплекс С-300 уже в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Сирийские военные получили на вооружение российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом стало известно в ходе заседания Совбеза РФ в Москве, сообщает Интерфакс во вторник, 2 октября.

"В ходе совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил участникам об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирии", – говорится в сообщении.

Шойгу уточнил, что всего поставлено 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

По его словам, сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться системами С-300. "Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", – сказал российский министр.

Также Шойгу отметил, что российские военные "значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы".

"Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону – основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию – контролируем на 200 километров", – заверил Шойгу.