В российской Госдуме предложили расторгнуть договор с Украиной в части признания границ

Источник: 112.ua

В Госдуме России предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат считает, что договор лишь "односторонне выгоден" Украине.

"Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а она (Украина) - наши на момент подписания и ратификации этого документа. Подписав Договор в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году, Россия подтвердила, что она считает ... Крым и Севастополь частью территории Украины", - заявил Затулин.