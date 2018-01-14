В российской Госдуме предложили расторгнуть договор с Украиной в части признания границ
Источник: 112.ua
В Госдуме России предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Депутат считает, что договор лишь "односторонне выгоден" Украине.
"Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а она (Украина) - наши на момент подписания и ратификации этого документа. Подписав Договор в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году, Россия подтвердила, что она считает ... Крым и Севастополь частью территории Украины", - заявил Затулин.
"Наша трактовка договора состоит в том, что наше признание границ, сделанное в этом договоре, взаимосвязано с темой договора - дружба, сотрудничество и партнерство. Нет дружбы, сотрудничества и партнерства - возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам. Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно в части этого договора его денонсировать - в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ", - добавил Затулин.
Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
11 апреля в России опубликовали новую версию конституции РФ, в которой говорится, что "республика Крым и город федерального значения Севастополь являются частью России".
В августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной. Ключевым лицом в организации называли советника президента РФ Сергея Глазьева.