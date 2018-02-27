В розыске находятся 8000 неплатильщиков алиментов

Источник: Корреспондент.net

За несколько недель действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, количество объявленных в розыск людей выросло с 6 до 8 тысяч человек. Об этом во вторник, 27 февраля, заявил министр юстиции Павел Петренко.

Отмечается, что за чуть более, чем две недели действия закона, количество людей, которых разыскивают за неуплату алиментов растет, однако долги стали погашаться интенсивней.

"Кроме того, что забираются автомобили и мы имеем публичный реестр злостных неплательщиков алиментов, где более 170 тыс. таких лиц, почти 60 тысяч лиц были лишены права на вождение автомобилем, более 60 тысяам лицам запрещен выезд за границу. Цифра в 6 тысяч, которые объявлены в розыск, уже увеличилась почти до 8 тысяч. И фактически ежедневно мы видим динамику по погашению задолженности", - заявил Петренко.

По словам министра, только за первые дни на счета детей по уплате алиментов поступило 50 млн грн.

Петренко проинформировал, что уже есть первые протоколы о направлении на общественные работы горе-родителей, которые имеют неофициальные доходы и отказываются платить алименты.

"Могу сегодня эксклюзивно проинформировать, что уже первые протоколы о направлении таких горе-родителей на общественные работы, то есть подметать улицы, красить дома, уже составлены по Украине. В Винницкой обл. уже первые два протокола были составлены на таких родителей, которые пойдут работать", - заявил Петренко.