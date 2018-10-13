В РПЦ грозят Константинополю "жестким ответом" из-за автокефалии УПЦ

Источник: DW

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков пообещал, что ответ Синода Русской православной церкви на предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии украинской церкви будет "адекватным и жестким". В ходе встречи, которая пройдет 15 октября в Минске, будет высказана "недвусмысленная позиция относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле", подчеркнул Волков, выступая перед журналистами в субботу, 13 октября.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион также заявил, что РПЦ предпримет конкретные шаги из-за решения синода Вселенского (Константинопольского) патриархата отменить действие синодального указа 1686 года о праве Московского патриарха назначать киевского митрополита, а также из-за снятия анафемы с главы самопровозглашенного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарета (Денисенко) и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария (Малетича).

"Константинопольский патриарх (Варфоломей. - Ред.) признал лидеров раскола, легитимизовал тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом", - отметил иерарх в эфире одного из федеральных каналов, отвечая на вопросы журналистов.

По словам митрополита Илариона, вопрос о разрыве связей с Константинополем будет обсуждаться на Священном синоде РПЦ.

Приостановлено молитвенное поминовение патриарха Варфоломея

"Я не хотел бы предрешать решение Синода, но мы уже приостановили молитвенное поминовение Константинопольского патриарха. Я думаю, что решения нашего Синода будут такими, какие требуются церковными канонами", - добавил митрополит, имея в виду, что за здравие патриарха Варфоломея больше не молятся во время Божественной литургии в храмах РПЦ.

Ранее митрополит Волоколамский уже предупреждал о о возможности постановки под сомнение статуса Константинопольского патриархата как "первого среди равных" в православном мире в случае продолжения действий по предоставлению автокефалии церкви на Украине.

"Мы вынуждены будем полностью разорвать евхаристическое общение", - говорил он.

Между тем Киевский патриархат уже призвал сторонников автокефалии начать подготовку объединительного собора.