В Румынии открыли однометровую автомагистраль

Источник: Корреспондент.net

Румынский предприниматель Стефан Мандачи построил автомагистраль длиной 1 метр в знак протеста против слабой дорожной инфраструктуры в стране, сообщает BBC.

Владелец сети ресторанов быстрого питания построил однометровый кусок автомагистрали за собственные средства (4400 евро) в городе Сучава, где вообще нет автомагистралей.

В Румынии одна из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране.

На церемонии открытия была перерезана лента, на ней присутствовали журналисты и мэр Сучавы.