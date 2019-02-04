В Румынии расцвели подснежники

Источник: Корреспондент.net

В Румынию пришла весна и расцвели подснежники. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Eeuronews.

Минувшие выходные в стране стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до +17 градусов.

Между тем, согласно прогнозу метеорологов, зима вернется в Румынию в конце текущей недели.