В санатории под Киевом отравились 17 детей

Источник: Корреспондент.net

В Киевской области зарегистрирован второй за неделю случай массового отравления детей - в санаторном учреждении областного совета Поляна в Барышевке отравились 17 человек.

По его словам, этот случай произошел 3 июля. Детей в сложном состоянии нет.

"17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы", - сказал Горган.

В санатории отобрали смывы и другие необходимые материалы для анализа на определение возбудителя инфекции. Также подготовили места в случае ухудшения самочувствия детей.