В СБ ООН отказались заслушать представителей "ЛНР"

Источник: Корреспондент.net

Члены Совета безопасности ООН во вторник, 30 октября, отклонили предложение Российской Федерации пригласить для участия в заседании Совбеза представителей "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает служба новостей ООН в Twitter.

Такое решение было принято во время заседания Совета безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке. Предложение России о приглашении представителей "Л/ДНР" не поддержали.

Перед началом заседания группа из восьми европейских членов Совбеза в совместном заявлении подтвердила позицию Евросоюза по Украине, заявила о полной поддержке независимости и территориальной целостности Украины и осудила так называемые "выборы" в "ДНР".