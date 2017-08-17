17.08.2017
В СБУ отреагировали на задержание "диверсантов" в Донецке
Источник: КорреспонденТ.net
В Службе безопасности Украины заявляют, что информация о задержании в Донецке якобы "диверсионной группы СБУ" не соответствует действительности и является очередным фейком.
"Кремлевские марионетки из так называемого "МГБ ДНР" решили не отставать от своих российских кураторов и сообщили о задержании в Донецке целой "диверсионной группы СБУ". СБ Украины в очередной раз сообщает, что не имеет никакого отношения к фигурантам фейковых новостей российско-террористических группировок, которые создаются для запугивания населения временно оккупированных и аннексированных территорий нашей страны", – написала спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
Она также указала на нестыковки в текстах и видеоматериалах от "МГБ ДНР".
"Сначала пишут "задержали сотрудника СБУ", во втором абзаце оказывается, что это военнослужащий, а в третьем - уже обещание зачислить в ряды Службы после диверсии. Сюжет с задержанием "диверсанта" явно снят не летом. Переснять или не додумались, или торопились "подогреть" информпространство за "старшими товарищами", - отметила Гитлянская.
Новости раздела
Украина
17.08.2017
Укрзализныця уменьшила прогноз доходов на 2,3 млрд
Компания пересмотрела финансовый план на 2017 год.
Украина
17.08.2017
На Андреевском спуске произошел обвал почвы
Оползень произошел рядом с жилым домом.
Украина
16.08.2017
Сторожевая застава: новый трейлер украинской ленты
Премьера фэнтезийного фильма ожидается 12 октября этого года.
Украина
16.08.2017
Налоговики обыскивают спиртзаводы в 15 областях
Обыски проводят более 300 сотрудников ГФС.
Украина
16.08.2017
Саакашвили назвал дату возвращения в Украину
Экс-губернатор Одесской области "не собирается ехать в багажнике".
Украина
16.08.2017
В Харьковской обл. осудили мужчину, который на кладбище растлил двоих семилетних девочек
Преступник был приговорен к 7 годам тюрьмы
Украина
15.08.2017
Гройсман успешно прошел люстрацию
К премьер-министру не применяются запреты, предусмотренные законом Об очищении власти.
Украина
15.08.2017
Полторак договорился о сотрудничестве с Польшей
Минобороны Украины оценил результаты встречи со своим польским коллегой.
Украина
15.08.2017
Президент ГП Антонов уходит с поста
Александр Коцюба подал в отставку, чтобы вернуться в частный бизнес.
Украина
15.08.2017
Атошникам открыли памятник в виде меча, воткнутого в карту РФ
Мемориал открыли в Киеве.