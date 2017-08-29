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29.08.2017

В СБУ подтвердили депортацию испанских журналистов

Источник: КорреспонденТ.net

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что из страны были выдворены два испанских журналиста – Антонио Памплиега и Мануэль Анхель Састре. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Да, это правда, им (Антонио Памплиегу и Мануэлю Анхеля Састре – ред.) был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях. Никаких списков мы не вели и не ведем", – сказала она.

На прошлой неделе испанские СМИ информировали о выдворении Памплиеги и Састре из Украины, после того как их продержали почти 20 часов в аэропорту Киева. Журналисты пожаловались, что с ними "обращались как с преступниками" и заявили о существовании некоего "черного списка".

Также выяснилось, что Памплиеге и Састре запретили въезд в Украину еще в 2015 году, и этот запрет будет действовать до 2020 года.

После протеста испанского правительства Украина отменила санкции в отношении европейских журналистов в мае 2016 года, однако Памплиеге и Састре все равно отказали во въезде.

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