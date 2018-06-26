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26.06.2018

В СБУ рассказали о случаях имитации убийства

Источник: Корреспондент.net

Служба безопасности Украины с помощью инсценировки смерти, за последние три года предупредила убийства более десяти человек. Об этом во вторник, 26 июня, в комментарии Украинской правде рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она отметила, инсценировка убийства – распространенная практика правоохранителей.

"Наибольший резонанс вызвало дело о заказном убийстве Аркадия Бабченко. Опыт показывает, что оно не является уникальным для украинской спецслужбы. За последние три года таким образом Служба предупредила убийство более десяти человек", - подчеркнула Гитлянская.

В СБУ также рассказали подробности подобной спецоперации, которую недавно провели в Черкасской области, где киевский бизнесмен из-за конфликта бизнес-интересов заказал убийство трех человек.

Департамент контрразведки получил информацию о подготовке к совершению террористического акта в виде убийства нескольких лиц с целью запугивания населения Чернобаевского района Черкасской области.

Спецслужбы привлекли к сотрудничеству киллера Р., которому столичный бизнесмен С. заказал убийство трех жителей района. Причиной заказа стали бизнес-интересы киевского коммерсанта в этом районе.

Первой жертвой должен был стать общественный активист, призвавший местных жителей требовать справедливой оплаты за отданные в аренду земельные паи, второй - председатель одного из сельских советов района и ее муж.

СБУ зафиксировала на аудио намерения заказчика относительно убийства трех человек, обсуждение сроков и порядка выполнения заказа, также "киллер" получил дополнительные инструкции.

В дальнейшем правоохранители имитировали исчезновение и убийство активиста: было выкопана яма для "захоронения трупа", на фоне которого был сделан ряд фотографий (как того требовал заказчик).

В дальнейшем следователи задокументировали, как "киллер" передает заказчику фотографии и обсуждает дальнейшие действия.

Во время передачи денег коммерсанта задержали, сейчас он находится под стражей.

Кроме этого в спецслужбе приводят еще несколько примеров успешных спецопераций с имитацией убийства.

Отмечается, что в 2016 году в Киевской области пресекли попытку заказного убийства бизнесмена (бывший представитель криминальной среды). Во время передачи псевдокиллеру очередной части средств в сумме 20 000 грн задержана заказчица убийства.

В 2017 году в Черкасской области предотвратили убийство местного предпринимателя. В ходе проведения спецоперации была задержана гражданка Украины - заказчица убийства (планировала завладеть бизнесом в сфере торговли) во время передачи части средств в размере 400 долларов США (всего передала 800 долларов США) "исполнителю" преступления.

В 2018 году в Харьковской области разоблачили и предупредили заказное убийство (из корыстных побуждений) директора одного из коммунальных предприятий.

Во время многоходовой спецоперации сотрудники СБ Украины подробно сымитировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Организатора преступления правоохранители задержали во время окончательной передачи средств в сумме 10 000 долларов США "исполнителю".

 

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