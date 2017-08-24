В СБУ взрыв в Киеве назвали хулиганством

Источник: КорреспонденТ.net

Основной версией взрыва в центре Киева является хулиганство. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Интерфакс-Украина.

"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство", - сообщила Гитлянская.

В сети появились фото и видео с места взрывана Грушевского, в результате которого пострадали два человека.

В частности, на фото зафиксированы усиленные наряды полиции на месте взрыва, а также автомобиль криминалистической лаборатории.