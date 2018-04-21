В СБУ заявили о задержании российского шпиона

Источник: Корреспондент.net

Оперативники Службы безопасности Украины задержали сотрудника одного из стратегических предприятий Минобороны по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 21 апреля.

"Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки", – говорится в сообщении.

Утерждается, что за денежное вознаграждение бывший военный собирал данные для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны Украины. Речь шла о данных относительно выполнения государственных оборонных заказов и разработках новейших авиационных систем обнаружения беспилотнников, используемых в зоне АТО.

"Агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки", – добавили в СБУ.

Оперативники задокументировали контакты мужчины с российскими кураторами во время его поездок в РФ и его переписку по электронной почте.

По данным СБУ, в будущем мужчина планировал выехать в Россию и получить российское гражданство. Он уже получил вид на жительство в РФ и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории.

Задержанного арестовали. Против него открыто уголовное дело по статье о госизмене (ч.1 ст.111 УК Украины).