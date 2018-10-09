В сентябре больше всего цены выросли на одежду и образование

Источник: Українські новини

В сентябре 2018 года потребительские цены повысились на 1,9%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре повысились на 1,6%, на одежду и обувь - повысились на 8,6%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,2%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 1,3%, на образование – повысились на 10,0%.

По сравнению с сентябрем 2017 года в сентябре 2018 года потребительские цены повысились на 8,9%.

В январе-сентябре инфляция составила 5,6%.