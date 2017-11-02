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02.11.2017

В Сербии пригрозили высылкой украинского посла

Источник: КорреспонденТ.net

В МИД Сербии раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве и пригрозили последствиями. 

По его словам, последние скандальные интервью Александровича демонстрируют то, что деятельность украинского посольства все больше сводится к попыткам ухудшить отношения Сербии и России.

Тончев напомнил, что роль послов заключается в улучшении двусторонних отношений, а "украинский посол в Сербии, похоже, об этом забыл".

"Он заявил, без каких-либо обоснованных утверждений, о сербском факторе дестабилизации Македонии, создании напряженности в отношениях с Хорватией, участии сербских экстремистов в попытке государственного переворота в Черногории... Конечно, он не упустил возможности повторить уже известное высказывание одного западного дипломата о сидении на двух стульях. К счастью, интервью не было дольше, потому что Сербия, вероятно, была бы обвинена в провокации Второй мировой войны, конечно, в сотрудничестве с Москвой", – добавил он.

По словам Тончева, если деятельность посла и дальше будет выходить за рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях, правительство Сербии обратится в МИД и правительство Украины для применения "обычных для таких ситуаций" шагов.

 

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