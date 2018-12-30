В Сербии продолжаются протесты против президента

Источник: Корреспондент.net

В Белграде в субботу, 29 декабря, состоялся многотысячный марш против президента страны Александра Вучича.

Отмечается, что протестующие прошли по центру столицы Сербии с плакатами, скандируя "Вучич − вор!".

Агентство указывает, что это уже четвертое шествие в Белграде за последние недели.



Напомним, поводом для волны протестов стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.

Противники действующей власти также говорят, что Вучич установил контроль над главными СМИ страны, а его партия коррумпирована.

Сам президент все обвинения отвергает и выразил готовность обсудить требования оппозиции.