В Сербии продолжаются протесты против президента
Источник: Корреспондент.net
В Белграде в субботу, 29 декабря, состоялся многотысячный марш против президента страны Александра Вучича.
Отмечается, что протестующие прошли по центру столицы Сербии с плакатами, скандируя "Вучич − вор!".
Агентство указывает, что это уже четвертое шествие в Белграде за последние недели.
Напомним, поводом для волны протестов стало избиение оппозиционного политика Борко Стефановича в конце ноября. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.
Противники действующей власти также говорят, что Вучич установил контроль над главными СМИ страны, а его партия коррумпирована.
Сам президент все обвинения отвергает и выразил готовность обсудить требования оппозиции.