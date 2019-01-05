05.01.2019
В Сербии прошли новые протесты против президента
Источник: Корреспондент.net
В Сербии в субботу, 5 января, проходят массовые акции протеста против президента страны Александра Вучича.
Акции протеста, в частности, проходят в Белграде, Крагуеваце, Нови-Саде.
Протесты начались перед зданием философского факультета Белградского университета и на площади перед торговым центром в городе Крагуевац.
"Мы обязаны бороться за верховенство права, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют ее от нас", - заявляют активисты.
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