В сети появилось видео начала конфликта, в котором пострадал депутат Найем

Источник: Українські новини

В сети появилось видео начала конфликта на дороге, в котором пострадал депутат Мустафа Найем. Видео обнародовала журналист Украинской правды Оксана Коваленко в своем аккаунте в Twitter.

"Кубик" на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав, и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир "кубика" поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице", - описал конфликт Найем на своей странице в Facebook.