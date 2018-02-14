14.02.2018
В сети появился клип на совместную песню Эминема и Эда Ширана
Источник: Українські новини
Эминем выпустил клип на песню River, которая была записана совместно с британским музыкантом Эдом Шираном. Опубликован клип сегодня, 14 февраля, сообщает музыкант на своей странице в Facebook.
River - второй сингл из девятого студийного альбома Эминема под названием Revival.
В клипе показывают нелегкие отношения пары. Мужчина и женщина долгое время состоят в отношениях, но когда она забеременела от него, они поругались. Женщина вынуждена сделать аборт, потому что ее молодой человек так захотел.
Это видео Эминем выпустил под хэштегом "Несчастливый День Святого Валентина".
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