В сети появился клип на совместную песню Эминема и Эда Ширана

Источник: Українські новини

Эминем выпустил клип на песню River, которая была записана совместно с британским музыкантом Эдом Шираном. Опубликован клип сегодня, 14 февраля, сообщает музыкант на своей странице в Facebook.

River - второй сингл из девятого студийного альбома Эминема под названием Revival.

В клипе показывают нелегкие отношения пары. Мужчина и женщина долгое время состоят в отношениях, но когда она забеременела от него, они поругались. Женщина вынуждена сделать аборт, потому что ее молодой человек так захотел.

Это видео Эминем выпустил под хэштегом "Несчастливый День Святого Валентина".