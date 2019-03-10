10.03.2019
В Северной Корее устроили "выборы"
Источник: Корреспондент.net
В Северной Корее после восстановления ракетной площадки, которую обещали снести, устроили "выборы" в Верховное народное собрание. При этом избиратели не выбирают из перечня кандидатов, а лишь "одобряют" или "не одобряют".
Подобную процедуру по Верховному народному собранию проводят раз в 5 лет.
"Кандидаты по всем 687 округам выдвинуты на безальтернативной основе – по списку Единого демократического общественного фронта, в котором доминирует правящая Трудовая партия Кореи", - сказано в сообщении.
По закону право голоса есть у всех, кто старше 17 лет по возрасту.
На выборном участке избиратели получают бумагу с одним именем, которую они опускают в урну. Потенциально кандидата можно "не одобрить", зачеркнув его или ее имя, но это может вызвать подозрения у власти.
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