В Северной Корее устроили "выборы"

Источник: Корреспондент.net

В Северной Корее после восстановления ракетной площадки, которую обещали снести, устроили "выборы" в Верховное народное собрание. При этом избиратели не выбирают из перечня кандидатов, а лишь "одобряют" или "не одобряют".

Подобную процедуру по Верховному народному собранию проводят раз в 5 лет.

"Кандидаты по всем 687 округам выдвинуты на безальтернативной основе – по списку Единого демократического общественного фронта, в котором доминирует правящая Трудовая партия Кореи", - сказано в сообщении.

По закону право голоса есть у всех, кто старше 17 лет по возрасту.

На выборном участке избиратели получают бумагу с одним именем, которую они опускают в урну. Потенциально кандидата можно "не одобрить", зачеркнув его или ее имя, но это может вызвать подозрения у власти.