В шахте на Луганщине заблокированы 90 шахтеров

Источник: Корреспондент.net

В населенном пункте Тошковка Луганской области произошло аварийное обесточивания шахты, из-за чего под землей остались заблокированными около 90 шахтеров.

"14 июля, в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров", - говорится в сообщении.

Проводятся работы для спасения горняков.

"В Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту Тошковская", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в настоящее время известно о масштабных обесточиваниях в Северодонецке.

"В 18:46 в результате аварийных отключений без электроэнергии оказались всего 2 тыс. 304 потребителя в так называемых "новых" районах города. Северодонецкий РЭС также мобилизует своих работников и организует оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения горожанам", - подытожили в Луганском энергетическом объединении.