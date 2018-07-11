В Шевченковском районе Киева загорелось здание детского сада

Источник: Українські новини

В Киеве на улице Дмитровской произошел пожар в отселенном здании детского сада. Об этом сообщает ГУ ГосЧС Киева в Facebook.

Согласно информации ведомства, сообщение о пожаре поступило примерно в 17:21 сегодня, 11 июля.

"Пожар произошел в отселенном 2-этажном здании детского сада. Площадь пожара составила ориентировочно 200 кв. м. Локализовать пожар удалось в 18:06. Ликвидировали огонь в 18:26", - сообщают спасатели.

Предполагают, что в здании проживали бездомные. Во время пожара никто не пострадал.

Причины возгорания будет устанавливать следствие.